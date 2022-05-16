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Сотни учащихся из ДНР и ЛНР приняли участие в "Большой перемене"

12:05
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Встреча прошла в режиме телемоста

Более 500 школьников и студентов Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в презентации "Большая перемена" проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Встреча прошла в понедельник в студии Российского общества "Знание" в режиме телемоста. Помимо учеников и педагогов из ЛНР и ДНР, на ней присутствовали и главы обеих республик.

Также гостями мероприятия стали участники, победители и наставники Всероссийского конкурса "Большая перемена". Они поделились своим опытом и вместе с организаторами проекта рассказали о его безграничных возможностях.

"Я уверен, что каждый найдёт себя в том или ином деле, в том или ином проекте. И вы реализуете все свои таланты, все свои возможности. Главное, ребята, идти вперёд, пробовать, не останавливаться на достигнутом – и всё у вас получится", - заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

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