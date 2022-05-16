Ученые сделали важное открытие о зарождении жизни на Земле

В метеоритах нашли все компоненты ДНК

Как на Земле могла возникнуть жизнь? Завесу тайны приоткрыла международная группа учёных. Специалисты изучили богатые углеродом метеориты, и нашли в них все необходимые компоненты для формирования ДНК и РНК. По мнению экспертов, такие сложные соединения не могли образоваться без наличия водной среды. Какую роль в зарождении жизни сыграли небесные тела?

Откуда на нашу планету пришла жизнь? Она зародилась на Земле или присутствует во всех уголках Вселенной? Гипотезу о том, что жизнь на нашу планету пришла из космоса, еще полвека назад считали антинаучной. Его считали безжизненным, считая, что там только атомы и простые молекулы. Ведь в условиях холода и сильного излучения для сложных органических молекул просто нет шансов. Учёные из Японии и США изучил три богатых углеродом метеорита, обнаружив полный набор азотистых соединений, необходимых для ДНК и РНК. Что стало важным аргументом в пользу гипотезы, что жизнь на Землю пришла из космоса.

"Недавний анализ фрагментов метеоритов выявил присутствие сотен тысяч растворимых органических соединений, что убедительно свидетельствует о широком химическом разнообразии. Считаем, что приток такой органики сыграл важную роль в химической эволюции первичной стадии развития Земли", - отмечают ученые.

Современное оборудование позволяет рассмотреть объект на уровне десятимиллионных долей процента. Материалом для исследований стали три метеорита, упавших на Землю в разные годы. В каждом учёные нашли полный набор азотистых оснований, составляющих РНК и ДНК. Они, по мнению учёных, результат фотохимических реакций на поверхности межзвездной ледяной пыли. Которая и попала в метеориты.

Ученые говорят - таких исследований проводилось немало. И результат коллег из Японии и США ожидаем - меняется чувствительность регистрирующей аппаратуры. Просто в очередной раз на более высоком уровне подтвердили - да, действительно, в метеоритах находятся все необходимые кирпичики для того, чтобы потом из них могли составляться ДНК и РНК. И работ, подтверждающих гипотезу о том, что жизнь попала на Землю из космоса, будет еще много - ведь амбициозное заявление требует научного подтверждения.

"Будут садиться БПЛА на астероиды и кометы, эти образцы будут доставляться на Землю. Но я уверен, что этот вывод, который был получен не только ими, уже будет подтверждать вывод, что органики в космосе очень много", - отметил директор Самарского филиала Физического института Академии наук, доктор физико-математических наук Валерий Азязов.

Российские ученые из Физического института имени Лебедева доказали, что в космосе может образовываться один вид молекул, участвующий в формировании живых организмов.

Порядка 20% углерода находится в виде органики. Установки, воссоздающие условия космического пространства, работают по всему миру. А это означает, что череда открытий, развенчивающих теорию об уникальной способности Земли - единственного места во Вселенной, где зародилась жизнь, еще впереди.

Анастасия Мартынова, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"