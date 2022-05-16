Туроператоры назвали оптимальную стоимость июньского отдыха в Турции

Поездки на курорт подорожали

Путевки на курорты Турции дорожают. Оптимальную стоимость отдыха на турецких курортах для россиян наступающим летом назвали туроператоры.

Расценки нескольких туристических агентств появились на сайте Ассоциации туроператоров России. Речь идет о недельной путевке на двоих туристов с отправлением в начале июня, с размещением в четырехзвездочном отеле с питанием по системе "все включено". Стоимость такого тура стартует от 94 тысяч-120 тысяч рублей.

Июнь стал самым дорогим месяцем при бронировании туров в мае. О грядущем резком повышении цен туроператоры предупреждали ранее. В сравнении с 2021 годом путевки подорожали на 15-30%.

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