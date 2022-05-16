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Туроператоры назвали оптимальную стоимость июньского отдыха в Турции

10:17
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Поездки на курорт подорожали

Путевки на курорты Турции дорожают. Оптимальную стоимость отдыха на турецких курортах для россиян наступающим летом назвали туроператоры.

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Расценки нескольких туристических агентств появились на сайте Ассоциации туроператоров России. Речь идет о недельной путевке на двоих туристов с отправлением в начале июня, с размещением в четырехзвездочном отеле с питанием по системе "все включено". Стоимость такого тура стартует от 94 тысяч-120 тысяч рублей.

Июнь стал самым дорогим месяцем при бронировании туров в мае. О грядущем резком повышении цен туроператоры предупреждали ранее. В сравнении с 2021 годом путевки подорожали на 15-30%.

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