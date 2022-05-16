МИД России не будет мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Ситуация радикально меняется, предупредили в ведомстве

Финляндия и Швеция не должны питать иллюзий относительно того, что Москва будет просто мириться с их вступлением в Североатлантический альянс. С таким заявлением в понедельник, 16 мая, выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что ситуация радикально меняется в свете происходящего. Он назвал стремление Финляндии и Швеции в НАТО отражением "абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, политикоформирующими кругами на Западе и, в частности, в странах северной Европы".

Безопасность Швеции, как и Финляндии в результате данного решения не укрепится — это совершенно очевидно России, заявил Рябков. Общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше.

Представитель МИД также указал, что способы, которыми Россия станет обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации — вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, цитирует Рябкова "Интерфакс".

Ранее президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели телефонный разговор. Российский лидер заявил коллеге, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет.

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