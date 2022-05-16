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Минпросвещения дало рекомендации по проведению последнего звонка

10:42
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Это мероприятие проходит в школах в конце мая

В 2022 году российским школам рекомендуется проводить последние звонки в традиционном очном формате. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Глава Минпросвещения напомнил, что дата этого мероприятия зависит от расписания каждой школы, но традиционно последний звонок проводится в конце мая — где-то 25 мая, где-то раньше.

При этом выпускные вечера во всех российских школах традиционно будут проводиться 25 июня, цитирует Кравцова АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что российские школьники будут начинать учебную неделю с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Такой порядок решено ввести с 1 сентября, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

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Последний звонок в школе
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