Лукашенко вылетел в Москву

Президент посетит саммит ОДКБ и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на встречу лидеров стран-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Саммит состоится в Кремле, он приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

После саммита Лукашенко проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят вопросы импортозамещения.

Накануне в российскую столицу для участия в саммите ОДКБ прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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