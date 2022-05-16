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Лукашенко вылетел в Москву

10:32
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Президент посетит саммит ОДКБ и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на встречу лидеров стран-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
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Саммит состоится в Кремле, он приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

После саммита Лукашенко проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят вопросы импортозамещения.

Накануне в российскую столицу для участия в саммите ОДКБ прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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