В России опровергли сообщения о подготовке обмена Бута на американку

В МИД призвали дождаться завершения суда над гражданкой США

В России в настоящее время не готовы говорить о возможности обмена Виктора Бута на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат призвал дождаться завершения всех судебных процедур в отношении американки, при этом подтвердив, что в МИД видели сообщения, которые в последние дни появлялись в связи с прошедшим судебным слушанием по ее делу.

Однако Рябков подчеркнул, что меньше всего хотел бы комментировать происходящее, потому что без завершения судебных процедур в принципе говорить о чем бы то ни было "просто неправильно, ошибочно, и оснований для этого нет никаких", сообщает РИА Новости.

Ранее источник в Общественной наблюдательной комиссии рассказал, что российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков. По словам источника, уже ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер.

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