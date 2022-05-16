В Минпросвещения назвали дату начала детской летней кампании

Некоторые регионы могут начать ее раньше обычного

Некоторые российские регионы могут начать детскую летнюю оздоровительную кампанию раньше обычного. Но традиционно она стартует 1 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Начало летней оздоровительной кампании - традиционно с 1 июня. Но если школа чуть раньше завершила учебный процесс, то она может начаться в конце мая", - заявил министр. Кравцов напомнил, что обычно оздоровительная кампания начинается с 1 июня и заканчивается в конце августа.

Как сообщалось ранее, этим летом в оздоровительной кампании будет задействовано 38 тысяч организаций – это на 3% больше, чем годом ранее. Предполагается, что в летних лагерях отдохнут 5 миллионов детей, в том числе из ЛНР и ДНР, передает ТАСС.

По словам Кравцова, все детские лагеря проверены на безопасность, в проверках участвовали специалисты Роспотребнадзора. Система детского отдыха полностью готова и примет всех желающих, подчеркнул глава Минпросвещения.

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