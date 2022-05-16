ЦБ предложил механизм отмены переводов на счета мошенников

Банки введут "период охлаждения"

Банк России хочет ввести двухдневный "период охлаждения" для подозрительных денежных переводов.

Банки обяжут приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами, сообщил "Известиям" директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Это мера позволит сберечь деньги в условиях распространившегося телефонного мошенничества, когда человек добровольно переводит деньги на счет злоумышленника, а осознание того, что его обманули, приходит не сразу. Однако вернуть деньги уже невозможно, так как пострадавший самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора.

"Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет. Другими словами, внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия", - отметил Уваров.

В Центробанке заметили, что при этом права добросовестных граждан и законодательство не будет нарушено, так как по закону перевод денег осуществляется в срок до трех рабочих дней.

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