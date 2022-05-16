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ЦБ предложил механизм отмены переводов на счета мошенников

11:13
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Банки введут "период охлаждения"

Банк России хочет ввести двухдневный "период охлаждения" для подозрительных денежных переводов.
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Банки обяжут приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами, сообщил "Известиям" директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Это мера позволит сберечь деньги в условиях распространившегося телефонного мошенничества, когда человек добровольно переводит деньги на счет злоумышленника, а осознание того, что его обманули, приходит не сразу. Однако вернуть деньги уже невозможно, так как пострадавший самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора.

"Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет. Другими словами, внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия", - отметил Уваров.

В Центробанке заметили, что при этом права добросовестных граждан и законодательство не будет нарушено, так как по закону перевод денег осуществляется в срок до трех рабочих дней.

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