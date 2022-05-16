В России с коронавирусом госпитализированы 1127 человек

Выявлено 4543 случая

За сутки в России госпитализированы 1127 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4543 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 288 человек, из них госпитализирован только 115.

Выздоровели за сутки 5379 человек. Скончались 89 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18264836 человек. Умерли 377759 зараженных. Вылечились 17652558 заболевших.

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