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Минобороны отчиталось о ходе специальной военной операции

11:06
  • понедельник
  • 16 мая 2022

За сутки поражены два пункта управления ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе острова Змеиный украинский самолет Су-24. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Еще два украинских Су-25 сбиты в Николаевской области и в районе Великой Камышевахи.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях", - говорится в сообщении Минобороны.

Также в нескольких районах Харьковской области и Чернобаевки Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

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