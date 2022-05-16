Боррель предрек миру глубокий экономический кризис

Это связано с ситуацией на Украине

Мировое сообщество крайне озабочено последствиями ситуации на Украине для мировой экономики, эксперты предупреждают об угрозе глобального кризиса. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам европейского чиновника, мир оказался перед лицом глубокого экономического кризиса, включая кризис цен, электроэнергии и продовольствия.

В свою очередь, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский указал, что отказ от российских энергоресурсов возымеет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, поскольку Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти.

Даже в случае перехода к тотальной экономии традиционных и расширения использования нетрадиционных источников энергии, а также появления новых поставщиков энергоресурсов заменить в лучшем случае Европа сможет до 80% российской нефти и газа, цитирует эксперта агентство "Прайм".

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что антироссийские санкции провоцируют глобальный экономический кризис. Их авторы руководствовались близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией, однако рестрикции бьют по их экономикам и благополучию граждан.

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