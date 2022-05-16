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Bloomberg: логистические проблемы обернутся глубоким дефицитом товаров

11:41
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Кризис подпитывает ситуация на Украине и вспышка коронавируса в Китае

Эксперты прогнозируют в 2022 году еще более серьезный логистический кризис, чем в 2021 году. Об этом рассказал главный исполнительный директор второго по объему контейнерных перевозок в Европе порта Антверпен Жак Вандермейрен.
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Проблемы создает не только ситуация на Украине, но и ограничения, введенные властями Китая в связи с новой вспышкой коронавируса. На Китай приходится порядка 12% мировой торговли. Текущая ситуация привела к простою заводов и складов, а также замедлению доставки товаров наземным транспортом и усугублению контейнерных заторов.

Аналитики предупреждают, что это спровоцирует очередную волну летнего хаоса в цепочках поставок между странами Азии, Европы и США. Мировая торговля на сумму 22 трлн долларов может быть нарушена в течение нескольких месяцев.

Это грозит серьезным дефицитом многих товаров большинству стран мира, пишет агентство Bloomberg.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что разрывы логистических цепочек являются одной из сложностей, с которыми столкнулась российская экономика. Однако эту и другие проблемы в кабмине уже решают.

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