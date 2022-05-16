"Без экстремальных отклонений": синоптик дал прогноз на лето-2022

Сезон будет умеренно теплым

Жителей европейской части России ожидает умеренно теплое лето, какие-либо экстремальные перепады температур не прогнозируются. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, июнь будет достаточно умеренным по температуре. Что касается осадков, на востоке Европейской России ожидается переувлажнение на 20-40%, но основная зона все равно останется близка к норме по этому показателю.

Июль будет теплее, чем он должен быть: в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5–1 градуса, местами даже двух градусов, отметил Тишковец.

Август окажется близок к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса.

Что касается таких экстремальных погодных явлений, как сильные грозы и ураганы, прогноз по ним дается только в краткосрочной перспективе — за сутки-двое, рассказал метеоролог в интервью радио Sputnik.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе в первых числах третьей декады мая температура начнет повышаться и к середине декады дорастет до нормальных значений: днем будет около 20 градусов тепла.

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