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МВД составило портрет пьяного водителя

11:53
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Чаще всего, это безработный мужчина

Эксперты Научного центра безопасности дорожного движения МВД России составили социальный портрет типичного "пьяного водителя".

Это безработный мужчина в возрасте от 30 до 39 лет, без высшего образования, ранее уже привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД.

21% из попавших в аварии в состоянии опьянения - работники сферы торговли и услуг, передает ТАСС со ссылкой на материал МВД.

83% "пьяных аварий" совершаются на легковых автомобилях, 13% - на мотоциклах, 4% - на остальных видах транспорта.

Всего за минувший год с участием нетрезвых водителей произошло каждое 8-ое ДТП (11,8%). Погибли 3 866 человек, 20 796 получили ранения.

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