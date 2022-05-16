МИД: США "затуманивают" свою военно-биологическую деятельность на Украине

Раскрыть факты позволила только спецоперация

Специальная военная операция России позволила раскрыть некоторые факты о военно-биологической деятельности США на Украине. Вашингтон свои действия сознательно "затушевывает и затуманивает", заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Обстоятельства, которые возникли в связи с проведением специальной военной операции, позволили заглянуть внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере, которую Вашингтон сознательно затушевывает, затуманивает", - сказал Рябков.

Замглавы МИД выступил на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биолабораторий на территории Украины. Рябков подчеркнул, что Вашингтон лишает других участников международного сообщества хотя бы разобраться в том, что, где и с какой целью осуществляется Соединенными Штатами, передает ТАСС.

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