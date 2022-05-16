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Украинский пленный рассказал об издевательствах иностранных инструкторов

12:06
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Поляки и американцы сбежали с началом боевых действий

Польские и американские командиры предъявляли подчиненным украинцам особое требование - обращаться к ним "пан". Военнослужащих ВСУ заставляли стирать иностранным инструкторам одежду и мыть за ними посуду. Об этом рассказал Александр Шаруденко, которого взяли в плен на позиции завода "Заря" в Рубежном.

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"В городе Рубежном на заводе "Заря" были польские и американские наемники, они руководили оборонительной ситуацией в городе и самого завода. Польские командиры к нам относились не очень хорошо: сами были на отдельном довольствии, а нам давали банку тушенки, полбулки хлеба на пять человек" - говорит военнопленный на кадрах, опубликованных Народной милицией ЛНР.

По словам Шаруденко, украинским военным приходилось ходить по домам местных жителей в поисках пропитания и отбирать еду, "потому что голодали, не доедали". По словам пленного, иностранные инструкторы исчезли, как только начались боевые действия. А украинцев отправили в лес, окапываться, передает РИА Новости.

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