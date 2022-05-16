Минздрав допустил увеличение минимального возраста продажи алкоголя

Сейчас алкоголь в России можно приобрести с 18 лет

Министерство здравоохранения России готово проработать вопрос увеличения минимального возраста продажи алкоголя для снижения потребления спиртного в стране. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал первый заместитель руководителя ведомства Виктор Фисенко.

Представитель Минздрава отметил, что в 2021 году не была зафиксирована положительная динамика в области снижения потребления алкоголя в России.

С учетом этого Фисенко предложил "продумать и не только совершенствовать набор шагов, которые мы сейчас реализуем". По его словам, возможно рассмотреть ужесточение мероприятий по борьбе с употреблением спиртного, а также предложить новые меры.

Замминистра, в частности, допустил увеличение минимального возраста продажи алкоголя, установление дополнительных запретов в сфере рекламы, увеличение административных санкций за пропаганду и потребление спиртного, наделение регионов и муниципалитетов правом введения ограничений.

Также Фисенко в качестве возможных мер назвал запрет скидок с цены алкогольной продукции, запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах по конкретным временным интервалам, запрет на размещение алкоголя в прозрачных витринах, запрет совместных выкладок алкоголя, продажи в продуктовых магазинах, запрет на продажу крепкой алкогольной продукции организациями, осуществляющими организацию услуг общественного питания, сообщает РИА Новости.

В феврале предложение повысить возраст продаже алкогольных напитков прозвучало в Госдуме. Депутат Султан Хамзаев заявил, что алкоголь, как и табак и наркотики — "уничтожитель с точки зрения демографических факторов", поэтому выступил за повышение возраста продажи спиртного до 21 года.

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