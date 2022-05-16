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МИД России предложил создать непосредственную угрозу НАТО

12:21
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Альянс неоднократно выступал с такими обвинениями в адрес России

Россия могла бы создать непосредственную угрозу Североатлантическому альянсу с учетом обвинений, которые звучат в адрес Москвы со стороны НАТО. С таким ироническим заявлением в понедельник, 16 мая, выступил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
МИД России не будет мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Дипломат заявил, что "будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с финским лидером Саули Ниинистё заявил, что отказ Хельсинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. Никаких угроз безопасности Финляндии нет, подчеркнул российский президент.

При этом в НАТО заявили о планах обозначить Россию как "непосредственную угрозу" в новой стратегической концепции альянса, которая должна быть принята летом 2022 года.

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