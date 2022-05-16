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В России обнуляют таможенные пошлины на технологическое оборудование

14:56
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Новые условия позволят облегчить ввоз в страну электронных устройств

Правительство обнуляет таможенные пошлины на технологическое оборудование. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Это решение существенно упростит реализацию крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, строительстве, транспортной отрасли и сфере IT. Также новые условия позволят облегчить ввоз в страну электронных устройств: компьютеров, планшеты, ноутбуки, смартфоны.

Кроме того, на совещании обсудили поддержку предприятий автомобилестроения в условиях санкций и сохранение занятости людей в регионах. Особое внимание уделили развитию малого и среднего бизнеса Северокавказского федерального округа.

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