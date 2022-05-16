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Андрей Бочкарёв: на Северо-востоке Москвы завершается строительство нового легкоатлетического манежа

12:33
  • понедельник
  • 16 мая 2022

В нем будут проходить соревнования городского уровня

Строительство крытого легкоатлетического манежа на Инженерной улице в столичном районе Алтуфьевский практически завершено.
Бочкарев: В Москве с начала года построено 16 объектов образования на 4,6 тыс. мест

Готовность работ составляет 98%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Сейчас ведутся окраска стен и монтаж внутренних инженерных систем.

В манеже будут проходить тренировки по легкой атлетике, занятия общей физподготовки для учеников спортивных школ и соревнования городского уровня.

"Для занятий легкой атлетикой оборудовали круговую беговую дорожку, дорожку для спринта на 100 метров, секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту, в длину, а также тройного прыжка, секторы для толкания ядра и метания снарядов в сетку", – уточнил Бочкарёв.

Кроме того, в спорткомплексе разместятся тренажерный зал, раздевалки, душевые, сауна, массажный кабинет, гардероб, буфет, судейские и административные комнаты. Трибуна вместит в себя 280 зрителей.

Всего с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 24 социальной инфраструктуры, включая четыре спортивных объекта. Это является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы, заметил Бочкарев.

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