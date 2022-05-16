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На станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро завершается отделка платформ

15:02
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Одна из них почти полностью готова

На станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро завершается отделка платформ. Одна из них готова уже на 80 процентов, а вторая - почти полностью, сообщает "ТВ Центр".

Также продолжается возведение основных монолитных конструкций. Идут работы по устройству железобетонных перегородок, монтажу инженерных систем. К концу месяца планируется подать на станцию основное напряжение. Полностью готовы четыре эскалатора, начинается монтаж двух из четырех лифтов.

"Задача стоит следующая: строительные все работы завершить к концу года, полностью, и уже подготовить к пуску с пассажирами в 23 году, в начале 23 года. На это сейчас у нас нацелены все работы. Может быть, попробуем это сделать чуть раньше. Общая готовность всех станций составляет примерно 70 процентов", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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