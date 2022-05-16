На станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро завершается отделка платформ

Одна из них почти полностью готова

На станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро завершается отделка платформ. Одна из них готова уже на 80 процентов, а вторая - почти полностью, сообщает "ТВ Центр".

Также продолжается возведение основных монолитных конструкций. Идут работы по устройству железобетонных перегородок, монтажу инженерных систем. К концу месяца планируется подать на станцию основное напряжение. Полностью готовы четыре эскалатора, начинается монтаж двух из четырех лифтов.

"Задача стоит следующая: строительные все работы завершить к концу года, полностью, и уже подготовить к пуску с пассажирами в 23 году, в начале 23 года. На это сейчас у нас нацелены все работы. Может быть, попробуем это сделать чуть раньше. Общая готовность всех станций составляет примерно 70 процентов", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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