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Импортозамещение в действии: программа капремонта домов не зависит от санкций

15:07
  • понедельник
  • 16 мая 2022

На заводах обходятся без иностранных запчастей

Сложности с экономикой не скажутся на программе капремонта в столицы. Так, для изготовления перил в подъездах найдется своя фрезерная установка, лак, замена есть даже красному дереву. А на одном из московских заводов итальянскую линию полностью перенастроили на российский стандарт производства батарей.
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Элитная четырехэтажка в центре Москвы в прошлом - доходный дом. Это объект культурного наследия. В 21-м году его отреставрировали, а внутри здания провели капитальный ремонт. 

"Да здесь абсолютно все российского производства - начиная от самих инженерных сетей, штукатурных смесей, которые на стенах используются - до оконных проемов. Ну и пол - это тоже метлахская плитка питерского производства", - рассказал заместитель начальника отдела технического надзора управления объектов культурного наследия Фонда капитального ремонта Даниил Лосин.

А эти отопительные радиаторы произвели в Москве. На окраине столицы -  масштабное промышленное производство полного цикла. Завод способен обеспечить теплом, а точнее его проводниками, все многоквартирные дома Москвы и области, а конвекторов хватит на всю страну! Отопительные радиаторы производят из российского алюминия и стали. Сначала металл поступает на литейный комплекс. С помощью автоматизированных систем он отливается в заготовки. Дальше они идут на комплектацию.

В последние годы объём производства вырос почти на четверть. И на заводе обходятся без иностранных запчастей. Здесь разработали свою собственную систему управления и закупают отечественные комплектующие. Получается, что работают на итальянской линии, но полностью переоснащенной по российскому стандарту. Детали выходят в 10 раз дешевле.

"Мы приняли решение переоборудовать данную линию отечественными комплектующими. То есть были переделаны целые узлы собственным конструкторским бюро нашим заводским и перепрограммирована система управления. Мы переделали полностью, переписали программу, полностью заменили основные агрегаты, и линия фактически вся сейчас состоит из отечественных комплектующих", - рассказал заместитель генерального директора АО "Сантехпром" по производству Сергей Щербацевич.

В месяц здесь производят до 100 тысяч отопительных радиаторов. И готовой продукции хватает, чтобы обеспечивать и госзаказы, такие как реновация или капремонт. В каждой второй новостройке Москвы стоят именно эти батареи. А перила для лестницы делают здесь. В этой частной мастерской берут и индивидуальные заказы -  двери для МГУ и Юсуповского дворца. Столяры хоть и признают качество иностранных стройматериалов, но уверены, что и наше сырье сможет составить им достойную конкуренцию.

Сейчас больше всего подорожало красное дерево. Но мастера уже нашли замену. В российском лесу. Утверждают, что знают, как сделать дуб и сосну достойной альтернативой.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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