В 10 стационарах Москвы внедрили новый алгоритм работы приемных отделений

Сервис позволяет оперативно определять степень тяжести поступающих больных

В 10 стационарах Москвы внедрили новую схему работы приемных отделений. Теперь при поступлении пациента его состояние будет оценивать не только врач, но и цифровая система.

Она на основе данных поступившего анализирует степень тяжести заболевания и присваивает цветовой код. Такие подсказки позволяют быстрее принимать решение и выявлять пациентов, которым требуется незамедлительная помощь. Сервис уже доказал свою эффективность, и к концу года его внедрят во всех взрослых стационарах города.

"Благодаря этому мы ускорили прием пациентов в нашем отделении, на сегодняшний день отделение способно принимать от 250 до 300 человек в сутки. В среднем нахождение пациентов в приемном отделении составляет 50-60 минут, не более", - пояснил заместитель главного врача по организации стационарной медицинской помощи Алексей Юрьев.

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