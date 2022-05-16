В Москве вновь запустили "Добрый автобус"

Это социальный проект для пенсионеров

В столице после двухлетнего перерыва возобновляет свою работу социальный проект для активных пенсионеров "Добрый автобус".

Его приостановили еще в марте 2020 года из-за пандемии. И вот сегодня три первых автобуса отправились в путешествие по столице. Участники посетили музей Северного речного вокзала, смотровую площадку, с которой открывается уникальная панорама Химкинского водохранилища, шлюз №7, сообщает "ТВ Центр".

Как и раньше, такие экскурсии будут доступны для активных участников "Московского долголетия". Записаться можно в центре социального обслуживания своего района. Количество "Добрых автобусов" постепенно будет увеличиваться, и уже в июле их будет 11. А всего в этом году запланировано 35 маршрутов.

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