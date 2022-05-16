На крышах обновленных кинотеатров в Москве открывают террасы

Запланирована разнообразная развлекательная программа

Над землёй! В Москве вновь открылись места встреч - просторные террасы на крышах обновлённых советских кинотеатров. Шоу, турниры, интеллектуальные занятия и спортивные тренировки, да просто отдых в приятной, почти неземной, обстановке - прекрасная возможность отстраниться от бешеного ритма мегаполиса. Чем удивят организаторы в этом году и как найти свою крышу?

Место встречи - теперь на крыше. Сеть одноимённых районных центров отрыла летний сезон мероприятий на 9 открытых террасах в спальных районах столицы. С утра в субботу можно позаниматься йогой с видом на небо.

"Тут совсем другая энергетика, здесь мы наблюдаем за облаками. Просто по-другому воспринимаются и ощущения, и тело, и мы дышим воздухом", - рассказала инструктор по йоге Надежда Ишутина.

Ближе к обеду начинаются занятия для самых маленьких. Сначала - образовательные и творческие дисциплины. "Здесь кружки постоянно проходят, английский язык, рисование. Сегодня футболку разукрашивали. Замечательно, постоянно ходим. Прекрасно, дети всегда довольны. Сегодня открытие крыш, на свежем воздухе вообще замечательно", - говорит Ирина Рассказова.

Чтобы новые знания улеглись, их нужно закрепить подвижными играми. И пока дети высвобождают свою безудержную энергию, взрослые могут отдохнуть в шезлонге.

Можно бесконечно смотреть на несколько вещей: как течёт вода, горит огонь, как работает кто-то другой, и как профессиональные аниматоры развлекают твоих детей. Тем же из взрослых, кто осмелится присоединиться к детским играм, нужно подготовиться к самым разным неожиданностям.

Место встречи – своего рода центр притяжения районного масштаба. Бывает, что люди годами живут на соседних улицах и хоть и встречаются в метро или ближайшем супермаркете, друг друга не знают, просто потому, что это реалии огромного города, в котором все спешат, все вечно заняты, да и возможности просто поговорить, встретиться - нет! Но сегодня всё меняется, рождаются совсем иные коммуникации.

"Гости смогут прийти сюда в любое время, поработать, посидеть в шезлонге. Здесь есть Wi-Fi. И посетить летний кинотеатр, который является обязательным атрибутом нашей концепции районных центров. Крыша действительно становится местом встречи соседей. Сюда приходят. Мы за прошлый год получили довольно много положительных отзывов. Сейчас мы формируем программу кинопоказа", - рассказал представитель компании ADG Group Михаил Лоскутов.

На крышах районных центров всё лето будут проходить спортивные турниры для всей семьи, мастер-классы и кружки, лекции и квизы, dj-сеты, живые концерты и тематические вечеринки. Расписание мероприятий доступно на афишах районных центров и в мобильном приложении "Место встречи".

Александра Панина, "ТВ Центр".

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