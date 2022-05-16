Все на грядки! В Парке Горького появились общественные огороды

Стартовал новый сезон проекта "Зеленая школа"

В Москве открылась Зелёная школа. Никаких скучных уроков и бесконечных домашних заданий - всё гораздо увлекательнее. Небольшой огород - прямо в центре столицы, где каждый может почувствовать себя другом природы. Посадить, удобрить, собрать урожай - всё это под руководством опытных садоводов. Но главное, основные участники проекта - дети и подростки.

Семья Бонко суетится над парой грядок в кадках. Пока Тоня с папой отправляются за водой, мама пропалывает саженцы, а Ваня подробно и с гордостью отчитывается о проделанной работе. Детскому счастью нет предела! Для Тони и Вани это первый опыт глубокого погружения в садоводство. На даче им доверяли только поливать саженцы. А теперь у брата и сестры появился собственный огород - в Парке Горького.

"Еле дождалась, если честно, 15 мая. Прочитала в журнале в самолёте, когда летели о том, что, оказывается, есть такая возможность - в центре Москвы приобрести собственную грядку на 4 месяца целых. Любая работа на грядке - это всё мелкая моторика. Это даже с пластилином не сравнится. И видеть результат своих трудов, принять какую-то ошибку даже, её исправить, возможно", - говорит Евгения Бонко.

Для многих детей мегаполиса - это шанс увидеть невиданное.

"Увидеть, как вырастают те продукты, которые мы покупаем в магазине и своим трудом их вырастить", - говорит Александр Бонко.

Общественный огород появился в Парке Горького 5 лет назад при клубе юных натуралистов. Эту идею директор "Зелёной школы" подглядела в Берлине, в саду Принцессиненгартен. Его открыли эко-активисты в 2009 году. За это время он разросся до 6 тысяч квадратных метров. У "Зелёной школы" столь грандиозных планов пока нет, однако проект развивается очень активно. Этой весной организаторы установили 37 больших грядок для взрослых и 170 малых - для детей.

"Мне это очень сильно нравится. Когда я сюда первый раз пришёл, я не знал, что делать, а потом мама всё объяснила. И так каждый год началось", - говорит Уильям-Александр Голухов.

Уильям-Александр с сестрой и мамой сажают огород в Парке Горького с самого основания проекта. Стараются приходить на грядки почаще, чтобы прополоть и полить. Но даже если лень или дела берут верх, то за свой садик семья Голуховых всё равно не переживает.

"Тут так устроено, если грядку тут оплачиваешь, утром и вечером поливают. Ничего не пересыхает, всё нормально. Поэтому это для ленивых городских дачников. Всё растёт. Лучше всего растёт земляника-клубника, один раз у нас выросла капуста, но потом вороны её украли и съели. Но мы не расстроились", - говорит Жанна Голухова.

Однажды один из участников - мальчик Лука - надёргал 4 килограмма моркови, рассказывают организаторы. Жаль, арендаторам грядок есть эти продукты не рекомендуют, зато у кроликов в живом уголке Зелёной школы случился настоящий пир!

"У нас нет цели собрать урожай и его съесть. Потому что, действительно, близость к дороге. В первую очередь, это экспериментальный огород, на котором можно выращивать и смотреть, как это происходит", - говорит директор "Зелёной школы" Парка Горького Ксения Будина.

Сезон продлится всё лето и завершится 18 сентября. В этот день дачники соберут последний осенний урожай и будут соревноваться за звание лучшего городского огородника.

Ксения Игнатова, Андрей Талалай и Роман Борискин. "ТВ Центр".

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