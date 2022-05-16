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Россияне наблюдали полное лунное затмение

15:25
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Оно продлилось почти полтора часа

В понедельник на рассвете те, кому повезло, могли наблюдать редкое и завораживающее астрономическое явление. Полное лунное затмение.

Оно началось в половине пятого утра и продлилось почти полтора часа. Сначала Луна только коснулась земной полутени, что человеческий глаз вряд ли бы заметил. Однако затем, по мере движения ночного светила по небосводу, уникальное явление можно было увидеть и без специальной аппаратуры, сообщает "ТВ Центр".

Только в половине седьмого утра Луна полностью погрузилась в земную тень. А максимальная фаза затмения наступила ровно в 7:13. Говорят, Луна в момент пика явления окрасилась в эффектный алый цвет. Знатоки расценили это как добрый знак.

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