РКН предложил ввести пин-коды для просмотра фильмов детьми

Ребят защитят от контента с рейтингом 18+

Онлайн-кинотеатры маркируют фильмы и сериалы, рассчитанные на взрослую аудиторию, значком 18+. Однако дети в отсутствие родителей могут беспрепятственно просмотреть этот контент. Для ограничения доступа следует ввести пин-коды, считают в Роскомнадзоре.

"Проблемы также есть в регулировании относительно новых сфер распространения информации. Это платформы, куда переходят для просмотра видео. Дети, когда остаются дома одни, без проблем заходят туда и находят то, что хотят посмотреть", - заявил на заседании комиссии Генсовета по защите материнства, детства и поддержке семьи замруководителя РКН Вадим Субботин.

По словам Субботина, в библиотеках некоторых площадок большое количество фильмов и сериалов, ориентированных на взрослую аудиторию, всего лишь маркируются знаком 18+. Ведомство предлагает решить проблему путем создания безопасной для детей среды. Пин-коды, которые будут запрашиваться площадкой, должны знать только взрослые члены семьи, приводит слова замруководителя РКН ТАСС.

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