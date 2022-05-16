В Москве прошли рейды среди владельцев велосипедов и электросамокатов

Особое внимание уделили курьерам

В Москве прошли рейды по выявлению нарушителей среди велосипедистов и горожан, которые пользуются электросамокатами.

Проверяли как пользователей кикшеринговой техники, так и частного транспорта. Особое внимание инспекторы ДПС уделили курьерам - по статистике именно они чаще всего попадают в дорожные аварии. И с каждым годом электротехника становится только мощнее и число ДТП продолжает увеличиваться, а травмы становятся всё серьёзнее. При этом пострадавшие - это в основном или пешеходы или сами водители.

"Люди, когда покупают такую технику, моё мнение, особо не задумываются о собственной безопасности. Они покупают как игрушку и соответственно безответственно передвигаются на данном транспортном средстве. Они выезжают на проезжую часть, во-первых, создают аварийную опасность, пересекают пешеходные переходы, не спешившись, не убедившись в безопасности своей", - говорит заместитель командира второй роты отдельного батальона ДПС Евгений Бекишев.

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