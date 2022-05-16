МИД Австрии поделился подробностями о новом пакете санкций ЕС

Брюссель работает над шестым пакетом рестрикций

Шестой санкционный пакет Евросоюза затрагивает весь военно-промышленный комплекс России и российскую транспортную сферу. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Австрийский дипломат выразил уверенность в том, что в ближайшие дни будет подготовлен шестой пакет санкций, который "будет обстоятельным".

Что касается нежелания Венгрии соглашаться на эмбарго на российскую нефть в рамках новых рестрикций, Шалленберг признал, что для ЕС с каждым новым пакетом санкций будет сложнее согласовывать санкции.

При этом Шалленберг подчеркнул, что "мы в конфронтационной ситуации", но несмотря на это, "Европейский Союз смог показать невероятную сплоченность и так и должно оставаться", сообщает РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС заявил, что Евросоюз опять не сможет согласовать эмбарго на поставки российской нефти.

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