ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД Австрии поделился подробностями о новом пакете санкций ЕС

13:07
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Брюссель работает над шестым пакетом рестрикций

Шестой санкционный пакет Евросоюза затрагивает весь военно-промышленный комплекс России и российскую транспортную сферу. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Путин: Россия успешно справляется с западными санкциями

Австрийский дипломат выразил уверенность в том, что в ближайшие дни будет подготовлен шестой пакет санкций, который "будет обстоятельным".

Что касается нежелания Венгрии соглашаться на эмбарго на российскую нефть в рамках новых рестрикций, Шалленберг признал, что для ЕС с каждым новым пакетом санкций будет сложнее согласовывать санкции.

При этом Шалленберг подчеркнул, что "мы в конфронтационной ситуации", но несмотря на это, "Европейский Союз смог показать невероятную сплоченность и так и должно оставаться", сообщает РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС заявил, что Евросоюз опять не сможет согласовать эмбарго на поставки российской нефти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.