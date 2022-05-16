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Лондон объяснил задержки с выдачей виз россиянам

13:20
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Задержки возникают во всех странах мира, утверждают британские дипломаты

Заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного. Это связано с тем, что приоритет отдают заявлениям в рамках программы помощи семьям из Украины. Об этом рассказали в британском посольстве в Москве.
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Дипломаты отметили, что визовая и иммиграционная служба Великобритании продолжает рассматривать заявления на все типы виз, однако в приоритетном порядке обрабатывает заявления в рамках программы помощи семьям из Украины в связи с гуманитарной ситуацией в этой стране.

Дипмиссии принимают меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуют заблаговременно подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы.

В посольстве также напомнили, что с марта 2022 года во всем мире временно приостановлена услуга срочного рассмотрения заявлений на визу, сообщает "Интерфакс".

Ранее Еврокомиссия напомнила консульским службам стран ЕС, что приостановка соглашения с Россией об упрощении выдачи виз – частичная мера, она не затрагивает рядовых россиян. Великобритания не является членом ЕС, поэтому решает визовые вопросы самостоятельно.

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