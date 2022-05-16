Российские военные ведут переговоры о сдаче боевиков на "Азовстали"

Ранее группа украинских военных вышла с белым флагом

На территории "Азовстали" идут переговоры о сдаче заблокированных на заводе боевиков. Командир бригады "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский напомнил, что утром из тоннеля вышла группа украинских военных с белым флагом.

"Как выяснилось, группа вышла представлять интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на "Азовстали". Несколько наших военнослужащих, офицеров… зашли снова с этой же группой в тоннель для ведения переговорного процесса", - сообщил Ходаковский в эфире телеканала "Россия 1".

16 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (запрещенного в России). Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь ". Позже президент России Владимир Путин запретил штурмовать завод, чтобы избежать ненужных потерь.

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