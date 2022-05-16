McDonald's окончательно уходит с российского рынка

Компания начала процесс продажи бизнеса

McDonald's принял окончательное решение уйти с российского рынка после 30 лет работы.

Компания начала процедуру продажи российского бизнеса, заявили в пресс-службе ресторана быстрого питания. Сейчас она ищет покупателя. Российские точки лишатся права использовать логотип, меню, торговую марку и бренд.

"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи", - говорится в сообщении.

В середине марта McDonald’s приостановил работу 850 ресторанов по всей стране в связи со спецоперацией на Украине.

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