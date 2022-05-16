Мишустин расширил поддержку автопроизводителей

В частности, уплата утилизационного сбора перенесена на декабрь

Поддержка автопроизводителей в России в условиях санкций расширена. Одна из мер – перенос на декабрь уплаты утилизационного сбора, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы уже перенесли на декабрь срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших российских автопроизводителей, тем самым освободив значительные ресурсы на пополнение оборотных средств для бесперебойной работы конвейеров", - напомнил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что кабмин расширит доступность этой меры. Теперь такими возможностями смогут воспользоваться и другие компании, у которых заключен с государством специальный инвестиционный контракт. Это касается также иностранных инвесторов, которые построили свои заводы на территории России, приводит слова Мишустина ТАСС.

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