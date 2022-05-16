ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин расширил поддержку автопроизводителей

13:28
  • понедельник
  • 16 мая 2022

В частности, уплата утилизационного сбора перенесена на декабрь

Поддержка автопроизводителей в России в условиях санкций расширена. Одна из мер – перенос на декабрь уплаты утилизационного сбора, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса
Мишустин: России нужно быстрое поступление товаров первой необходимости

"Мы уже перенесли на декабрь срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших российских автопроизводителей, тем самым освободив значительные ресурсы на пополнение оборотных средств для бесперебойной работы конвейеров", - напомнил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что кабмин расширит доступность этой меры. Теперь такими возможностями смогут воспользоваться и другие компании, у которых заключен с государством специальный инвестиционный контракт. Это касается также иностранных инвесторов, которые построили свои заводы на территории России, приводит слова Мишустина ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.