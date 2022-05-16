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Кремль отметил наглое отношение спецслужб США к россиянам

14:01
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Российские власти располагают такой информацией

Сотрудники американских спецслужб демонстрируют "весьма наглое поведение" в отношении граждан России и работников российских заграничных учреждений. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Посол Антонов поставил на место пресс-секретаря Пентагона

По словам Пескова, в Кремле есть соответствующая информация, в связи с этим Москва разделяет озабоченности российского посла в США Анатолия Антонова.

Представитель Кремля назвал недопустимыми угрозы сотрудникам посольства России, о которых ранее говорил российский посол, сообщает РИА Новости.

Ранее Анатолий Антонов сообщал, что в адрес дипломатов генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке по телефону и в письменном виде поступают угрозы. Посол отметил, что действия Вашингтона вполне понятны в контексте той русофобии, которая сейчас развернута в США.

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