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Путин оценил отношения России и Таджикистана

13:52
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Президент России принял лидера Таджикистана в Москве

В Кремле в понедельник, 16 мая, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ.
Сделано заявление о расширении ОДКБ

Принимая таджикского коллегу, Путин отметил, что отношения двух государств востребованы и развиваются самым активным образом.

В частности, Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана по объему товарооборота. В 2021 году показатель вырос почти на 45%, за первые три месяца 2022 года торговый объем увеличился более чем на 70%.

Владимир Путин назвал это хорошей тенденцией и указал на необходимость ее сохранения, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в мае Путин и Рахмон обсудили возросшую активность террористов на таджикско-афганской границе. Главы двух государств договорились, что ведомства двух стран будут и далее активно сотрудничать для обеспечения безопасности в регионе.

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