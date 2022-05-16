McDonald's вернется в Россию под новым брендом

Все рабочие места будут сохранены

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's после продажи будет работать под новым брендом.

Точки общепита могут заработать уже в середине июня, пишет ТАСС со ссылкой на источник в компании. Меню, рабочие места и сеть ресторанов будут сохранены.

В то же время в компании утверждают, российские точки лишатся права использовать логотип, меню, торговую марку и бренд. McDonald's сохранит лишь свои товарные знаки в России.

16 мая McDonald's принял окончательное решение уйти с российского рынка после 30 лет работы. Компания начала процедуру продажи российского бизнеса и приступила к поискам покупателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"