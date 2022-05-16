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Открылась регистрация на Добровольный квалификационный экзамен для студентов

14:56
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве стартовала регистрация на Добровольный квалификационный экзамен для студентов вузов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что уже 6 лет проект помогает будущим специалистам проверить и подтвердить на практике свои знания. Те, кто успешно справятся с заданиями, могут рассчитывать на оплачиваемые стажировки и трудоустройство в крупных компаниях.

В этом году принять участие в экзамене смогут еще больше желающих: число специальностей увеличилось до 70. Среди десятка новых профессий - дизайнер одежды, продюсер, режиссер и другие востребованные профессии.

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