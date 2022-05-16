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Роспотребнадзор сохранил антиковидные меры во время ЕГЭ

14:05
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Ограничения действуют и при сдаче итоговых экзаменов

Учащимся и преподавателям придется соблюдать некоторые антиковидные меры во время сдачи единого государственного экзамена. О сохранении ограничений сообщил Роспотребнадзор.

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"Ряд противоэпидемических мер для школьников и преподавателей все еще сохранен: члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты. Кроме того, классы по-прежнему обязаны проветривать и дезинфицировать", - говорится в сообщении ведомства.

Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались почти 737 тысяч человек. Основной период ОГЭ состоится с 19 мая по 9 июля.

В Роспотребнадзоре отметили, что отменено требование закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет. Также теперь не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке с соблюдением дистанции в полтора метра. В то же время, запрещено проводить более одного экзамена в день, передает ТАСС. Ограничения действуют и при сдаче итоговых экзаменов.

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