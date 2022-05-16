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Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом

14:04
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Владимиру Янко было 73 года

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, в возрасте 73 лет умер председатель тренерского совета ФХМР Владимир Янко.

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Причина смерти не называется. Федерация выразила родным и близким покойного глубочайшие соболезнования.

Владимир Янко - самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом. Он 10 раз выигрывал чемпионат России, шесть раз - Кубок России, четыре раза - Кубок мира и Кубок европейских чемпионов, дважды - чемпионат СССР.

Кроме того, под руководством Янко сборная СССР два раза выиграла чемпионат мира, сборная России - четыре раза.

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Владимир Янко
Владимир Янко
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