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ЛДПР выберет нового лидера 27 мая

14:26
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Прежний глава партии Владимир Жириновский скончался в апреле

Высший совет ЛДПР назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет выбран новый председатель. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
Врио руководителя фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий

Политик напомнил, что съезд впервые пройдет без основателя и бессменного на протяжении более 30 лет лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В течение 40 дней после его смерти в партии соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутрипартийной организации.

На повестку съезда вынесен вопрос об избрании нового председателя ЛДПР, сообщил Слуцкий. Он также отметил, что партия продолжит активную политическую деятельность и выполнит все задачи, которые оставил Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом в феврале. Медики ввели его в медикаментозную кому, однако несмотря на все усилия врачей, спасти политика не удалось. 6 апреля лидер либерал-демократов скончался.

Выражая соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского, президент Владимир Путин назвал его опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Глава государства подчеркнул, что Жириновский многое сделал становления и развития российского парламентаризма.

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