Русских монахов могут выселить со Святой Горы Афон

Это связывают с визитом Вселенского патриарха

Русских монахов Афона могут насильственно выселить со Святой Горы.

Такое мнение выразили в Русской православной церкви в понедельник, 16 мая. Это может быть связано с визитом Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея на Афон.

"Патриарх Варфоломей недавно посещал Грецию и встречался с премьер-министром, получил от него, согласно прессе, согласно открытым источникам, согласие на выселение русского монашества с Афона", - заявил ТАСС секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Димитрий Сафонов.

Ранее Евросоюз предложил ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предложение входит в шестой пакет санкций против России. Причины такого решения не раскрываются.

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