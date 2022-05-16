Фанаты "Спартака" решили бойкотировать финал Кубка России

Матч с "Динамо" пройдет 29 мая

Заводящий фанатской трибуны московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Дивинский сообщил, что активные болельщики команды будут бойкотировать финал Кубка России против столичного "Динамо", который состоится 29 мая.

"Фанаты "Спартака" отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим", - сказано в опубликованном в Telegram сообщении.

Дивинский добавил, что "фанаты не продаются".

1 июня 2022 года вступает в силу закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика на портале "Госуслуг" и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования. Без паспорта болельщика купить билет будет нельзя. Активные фанаты ряда российских клубов объявили бойкот, требуя отмены закона.

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