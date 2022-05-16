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Фанаты "Спартака" решили бойкотировать финал Кубка России

14:19
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Матч с "Динамо" пройдет 29 мая

Заводящий фанатской трибуны московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Дивинский сообщил, что активные болельщики команды будут бойкотировать финал Кубка России против столичного "Динамо", который состоится 29 мая.

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"Фанаты "Спартака" отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим", - сказано в опубликованном в Telegram сообщении.

Дивинский добавил, что "фанаты не продаются".

1 июня 2022 года вступает в силу закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика на портале "Госуслуг" и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования. Без паспорта болельщика купить билет будет нельзя. Активные фанаты ряда российских клубов объявили бойкот, требуя отмены закона.

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