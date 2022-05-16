В России вырос индекс экономической уверенности

Показатель достиг максимума за последние десять недель

Индекс оценки россиянами экономической ситуации в стране со 2 по 8 мая вырос на 14 процентных пункта (до -8). Это самое высокое значение за последние десять недель, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

Аналитики пояснили, что снижение насыщенности информационного поля и угасание информационных поводов привели к повышению индекса экономической уверенности россиян.

Среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве источника информации, индекс ниже (-24), чем среди тех, кто не пользуется данным сервисом (-3).

Большинство россиян по-прежнему оценивают негативно экономическую ситуацию, однако доля тех, кто считает, что страна находится в экономическом кризисе, снизилась, цитирует сообщение холдинга РИА Новости.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что сохранение рабочих мест, поддержка уязвимых категорий граждан, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности станут главными задачами правительства в 2022 году. Он добавил, что также готовятся дополнительные меры для помощи бизнесу. На реализацию первоочередных действий направлено свыше 5 трлн рублей.

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