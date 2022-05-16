Открыт доступ к российскому аналогу Google Play

В магазине NashStore – более 1 тысячи приложений

Компания "Цифровые платформы" открыла общий доступ к российскому аналогу Google Play – магазину NashStore. Все желающие могут скачать его с официального сайта nashstore.ru, сообщили в компании.

"Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок", - заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

В Google уже начали вводить ограничения на Android для установки альтернативных магазинов. Чтобы установить NashStore, пользователю необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников в настройках своего смартфона. Сейчас в магазине доступно более 1 тысячи приложений – в частности, "Банки.ру", Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "Сбермаркет" и "Совкомбанк". Система оплаты за цифровые товары пока недоступна, она появится в ближайшее время.

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