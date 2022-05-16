В состав ЧФ вернется подлодка "Алроса" с "Калибрами"

Она уже заняла свое штатное место у причала

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В "Палтус" Б-871 "Алроса" прошла модернизацию и в ближайшее время вернется в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота, пишет со ссылкой на силовые структуры Севастополя ТАСС.

Уточняется, что подлодка стала носителем комплекса "Калибр-ПЛ".

"Подлодка "Алроса" покинула 13-й судоремонтный завод и уже заняла свое штатное место у причала", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время экипаж приступит к отработке курсовых задач Л-1 и Л-2.

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