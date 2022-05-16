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Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

15:06
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Запад накачивает Киев вооружением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ОДКБ в Москве оценил происходящее на Украине.

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"Самая опасная сегодня тенденция на Украине - попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее", - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Запад накачивает Киев вооружением, преследуя цель продлить конфликт и ослабить Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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