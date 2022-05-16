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Лукашенко предложил России китайский сценарий интернета

15:15
  • понедельник
  • 16 мая 2022

В КНР заблокированы, в частности, YouTube и WhatsApp

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России и странам ОДКБ "пойти по пути Китая" в информационной борьбе в интернете.

Так, в частности, в КНР заблокированы многие популярные ресурсы, например, YouTube и WhatsApp.

"Против нас сейчас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война", - заметил белорусский лидер на юбилейном саммите ОДКБ.

Саммит ОДКБ стартовал 16 мая в Москве. В нем принимают участие главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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