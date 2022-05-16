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МИД: отношения с недружественными странами требуют кардинального пересмотра

15:09
  • понедельник
  • 16 мая 2022

К этому привел агрессивный курс Запада

Вашингтон полностью подчинил себе коллективный Запад. Навязанный им агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений Москвы с недружественными государствами, заявили в МИД России.

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"Агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства по итогам заседания коллегии МИД.

Вашингтон в своей одержимости любой ценой утвердить тотальное доминирование в мире прошел точку невозврата, подчеркнули участники заседания. В попытках подавить объективный процесс формирования многополярного мироустройства США полностью подчинили себе коллективный Запад, сказано в заявлении.

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